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«Заслуженно». Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open — 2024

«Заслуженно». Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open — 2024
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обратился к чемпиону Australian Open — 2024, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру после финала Открытого чемпионата Австралии.

«Браво, Янник! Заслуженно. Поздравляю твою семью и команду», — написал Джокович в своих соцсетях.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у россиянина Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях. Отметим, Синнер обыграл Джоковича в полуфинале турнира. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

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