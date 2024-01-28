Даниил Медведев проиграл 5 из 6 финалов турниров «Большого шлема», в которых играл

Сегодня, 28 января, прошёл финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024 в мужской сетке одиночного разряда, в котором российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, в пяти сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Для россиянина это был шестой финал турниров «Большого шлема» и пятое поражение в титульном матче.

Единственный финал турнира «Большого шлема», который Медведев смог выиграть на данный момент, — US Open — 2021. Тогда россиянин в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича.

Остальные пять титульных матчей спортсмену выиграть не удалось: Медведев проигрывал испанцу Рафаэлю Надалю в финалах US Open — 2019 и Australian Open — 2022, а также уступал Новаку Джоковичу в титульных матчах Открытого чемпионата Австралии — 2021 и Открытого чемпионата США — 2023. Поражение от Янника Синнера на Australian Open — 2024 стало для Даниила Медведева пятым проигранным финалом «Шлемов».