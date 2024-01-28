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Ласицкене: Медведев — борец, он убеждает своим примером, что никогда не надо сдаваться

Ласицкене: Медведев — борец, он убеждает своим примером, что никогда не надо сдаваться
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка 2020 года, высказалась о выступлении третьей ракетки мира из России Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии. На турнире спортсмен дошёл до финала, где в пяти сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру.

«Когда мы ехали на соревнования (легкоатлетическую «Битву полов» — Прим. «Чемпионата»), то уже знали счёт. Я не смотрела матч, потому что мне нельзя такое смотреть, эмоционально всю себя отдаю. Смотрела предыдущий матч со Зверевым, но тоже тяжело мне пришлось. Я ходила по квартире, то пылесосила, то пыль вытирала, мне тяжело такие «валидольные» матчи смотреть.

Даниил — чудесный и великолепный спортсмен. Я думаю, что он и его команда знают, что делать. Его семья рядом, а мы, болельщики, отправляем лучики своей поддержки. Даниил — невероятный борец, который убеждает своим примером, что никогда не надо сдаваться», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

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