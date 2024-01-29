Рейтинг ATP, 29 января: Медведев и Рублёв сохранили позиции, Хачанов потерял 3 строчки

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.
Теннисист Хольгер Руне (Дания) поднялся на седьмую строчку рейтинга, поляк Хуберт Хуркач — на восьмую, он также отвоевал одну строчку. Американец Тейлор Фритц сделал скачок аж на три позиции, войдя в топ-10 и расположившись на девятой строчке. Грек Стефанос Циципас опустился с седьмой на 10-ю строчку рейтинга.
Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции. Даниил остался третьей ракеткой мира, Андрей — пятой. Карен Хачанов опустился на три строчки и теперь занимает 18-е место. Павел Котов поднялся с 64-й на 61-ю позицию.
Полная версия рейтинга:
Рейтинг ATP. 29 января:
1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 9255.
3. Даниил Медведев (Россия) — 8765.
4. Янник Синнер (Италия) — 8310.
5. Андрей Рублёв (Россия) — 5050.
6. Александр Зверев (Германия) — 5030.
7 (+1). Хольгер Руне (Дания) — 3685.
8 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) — 3540.
9 (+3). Тейлор Фритц (США) — 3195.
10 (-3). Стефанос Циципас (Греция) — 3025…
19 (-3). Карен Хачанов (Россия) — 1910…
36. Роман Сафиуллин (Россия) — 1190…
39 (-1). Аслан Карацев (Россия) — 1093…
61 (+4). Павел Котов (Россия) — 859.