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Тарпищев сообщил, что Потапова не планирует менять спортивное гражданство вслед за мужем

Тарпищев сообщил, что Потапова не планирует менять спортивное гражданство вслед за мужем
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российская теннисистка Анастасия Потапова не изъявила желания поменять спортивное гражданство вслед за мужем Александром Шевченко, который будет представлять Казахстан.

«Насколько я знаю, она не собирается меня гражданство. Позывов не было. Не думаю, что это произойдёт. Тем более Потапова у нас на контракте», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Потапова и Шевченко поженились в конце прошлого года. Теннисистка занимает 27-е место в рейтинге WTA. На прошедшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии — 2024 Потапова не смогла пробиться во второй круг, уступив 109-й ракетке мира представительнице Словении Кае Юван со счётом 1:6, 4:6.

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