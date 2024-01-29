Тарпищев сообщил, что Потапова не планирует менять спортивное гражданство вслед за мужем

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российская теннисистка Анастасия Потапова не изъявила желания поменять спортивное гражданство вслед за мужем Александром Шевченко, который будет представлять Казахстан.

«Насколько я знаю, она не собирается меня гражданство. Позывов не было. Не думаю, что это произойдёт. Тем более Потапова у нас на контракте», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Потапова и Шевченко поженились в конце прошлого года. Теннисистка занимает 27-е место в рейтинге WTA. На прошедшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии — 2024 Потапова не смогла пробиться во второй круг, уступив 109-й ракетке мира представительнице Словении Кае Юван со счётом 1:6, 4:6.