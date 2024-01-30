«Мне надоело проигрывать теннисисткам из топ-10». Жабер — о поворотном моменте в карьере

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала о том, как смогла войти в топ-10 мирового рейтинга.

«Для меня поворотный момент произошёл в 2019 году. Я хорошо играла, у меня было хорошее место в рейтинге, где-то между 30-й и 50-й строчкой. Помню, как посмотрела на своего тренера и подумала: «Мне надоело проигрывать теннисисткам из топ-10, ведь я знаю, что способна попасть в десятку лучших. Я верю, что могу выступать на таком же уровне». Это стало моей целью, ради которой я была готова на всё. Мой менталитет изменился, и все двери начали открываться. По пути к цели я встретила людей, которые мне очень помогли. Выход в четвертьфинал Australian Open — 2020 стал отправной точкой. Я решила, что с меня хватит, и многое для меня изменилось», — приводит слова Жабер Sportskeeda со ссылкой на подкаст Abtal.