Корнеева уступила китаянке Ван Яфань в матче 1-го круга турнира WTA-250 в Хуакине

Сегодня, 30 января, состоялся матч первого круга теннисного турнира WTA-250, который проходит в Хуахине (Таиланд). Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 179-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева уступила китаянке Ван Яфань. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Китая.

Матч продлился 1 час 38 минут. Ван Яфань подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корнеевой в этой встрече два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных.

Напомним, Корнеева пробилась в основную сетку через квалификацию. Призовой фонд турнира составляет более $ 265 тысяч.