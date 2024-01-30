Корнеева уступила китаянке Ван Яфань в матче 1-го круга турнира WTA-250 в Хуакине
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Сегодня, 30 января, состоялся матч первого круга теннисного турнира WTA-250, который проходит в Хуахине (Таиланд). Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 179-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева уступила китаянке Ван Яфань. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Китая.
Матч продлился 1 час 38 минут. Ван Яфань подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корнеевой в этой встрече два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных.
Хуахин. 1-й круг
30 января 2024, вторник. 16:15 МСК
141
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
78
Ван Яфань
В. Яфань
Напомним, Корнеева пробилась в основную сетку через квалификацию. Призовой фонд турнира составляет более $ 265 тысяч.
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