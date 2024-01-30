Денис Шаповалов одержал первую победу после Уимблдона-2023

Канадский теннисист Денис Шаповалов в первом круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) уверенно переиграл Юго Гастона со счётом 6:1, 6:3. Для канадца эта победа стала первой более чем за полгода. В прошлый раз канадец одерживал верх в матче на Уимблдоне-2023 над Лиамом Броэди (4:6, 6:2, 7:5, 7:5).
Встреча в Монпелье продолжалась 1 час 6 минут. По ходу матча Шаповалов выполнил 11 подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Гастона ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
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Он прервал серию из трёх поражений. Отметим, что Шаповалов пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы колена. На данный момент Шаповалов занимает 137-ю строчку в рейтинге.
В следующем раунде он встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом (27).
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