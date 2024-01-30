Доминик Тим объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим объявил о прекращении сотрудничества с тренером Бенджамином Эбрахимзаде. Их сотрудничество началось в апреле 2023 года.

«Мы прекратили сотрудничество после австралийской серии», — приводит слова Тима Standard.

Тим также добавил, что соглашение с новым тренером почти достигнуто, однако предпочёл не называть его имя, сообщив лишь то, что это не австриец.

Отмечается, что теперь Тим будет больше тренироваться в Австрии вместе со своим отцом Вольфгангом. 90-я ракетка мира также выступит на нескольких турнирах серии «челленджер». Австриец выйдет на корт в эти выходные в гостевых матчах Кубка Дэвиса в Ирландии, на котором он играет, чтобы иметь возможность принять участие в Олимпийских играх.

Напомним, чтобы иметь возможность получить квоту на ОИ, теннисисты должны соответствовать критериям Международной федерации тенниса (ITF), которые включают в себя участие в Кубке Дэвиса (для мужчин) и Кубке Билли Джин Кинг (для женщин).