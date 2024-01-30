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Роддик — о Соболенко: она имеет полное право считать себя лучшей в мире на данный момент

Роддик — о Соболенко: она имеет полное право считать себя лучшей в мире на данный момент
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Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик лестно высказался о прогрессе Арины Соболенко за последние два года и восхитился её результатами на последних турнирах «Большого шлема».

«Приятно видеть, как прогресс и упорный труд вознаграждаются. Больше всего впечатляет то, что ещё 15 месяцев назад у неё были проблемы с подачей и возникали вопросы по поводу силы её характера и веры в собственную игру.

Физические показатели были на высоте с самого начала, так что надо отдать ей должное за то, как она справилась с этими проблемами. Я надеюсь, что это принесло ей такое же облегчение, как и всем остальным.

На шести последних ТБШ она доходила минимум до полуфинала, и я не уверен, что кто-то из нас, болванов, мог два года назад сказать, что она будет самым стабильным игроком на Земле. Она имеет полное право считать себя лучшим игроком в мире на данный момент», — приводит слова Роддика портал Tennis365.

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