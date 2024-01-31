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Соболенко рассказала о желании научиться профессионально позировать

Соболенко рассказала о желании научиться профессионально позировать
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко рассказала, что планирует взять уроки позирования. Теннисистка приняла участие в фотосессии Vogue Australia, приуроченной к победе на Australian Open — 2024.

«Я очень люблю сниматься в фотосессиях. Когда работаю с профессионалами, мне кажется, что у меня ничего не получается. Думаю, мне стоит взять несколько уроков, чтобы научиться позировать», — заявила Соболенко.

Напомним, в субботу, 27 января, Соболенко второй раз подряд стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче турнира она обыграла победительницу двух турниров WTA китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2. В финальном матче прошлого года Соболенко одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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