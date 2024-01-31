Роддик назвал Медведева самым недооценённым игроком в истории, а его критиков — «идиотами»

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик поддержал победителя US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Я понимаю, что принято чествовать победителя, и люди ещё долго будут корить Медведева за то, что он отдал победу, выиграв два первых сета, — отстой, если вы так поступаете. Потому что это никоим образом не отражает того, что Даниил сделал на этом турнире, и что, честно говоря, он делает в течение последних пяти-шести лет.

Он один из самых недооценённых игроков за всю историю. И в споре за это я готов броситься на растерзание. На днях в социальных сетях зашёл разговор, меня отметили, там спрашивали, мол, Медведев – лучший игрок в истории с одним «Шлемом»? И я ответил.

Он лучше меня в любой период. У него 20 с лишним титулов ATP. Он выиграл множество турниров серии «Мастерс», один Итоговый чемпионат, был первой ракеткой мира, и да, кстати, обыграл Новака Джоковича в финале турнира «Большого шлема». И он сам себя сделал. Этот парень лучший. Если кто-то называет его тем, кто «чудом выиграл один «Шлем», они идиоты и не знают, о чём говорят», — приводит слова Роддика Tennis 365 со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.