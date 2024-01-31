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Янник Синнер провёл фотосессию с трофеем Australian Open на фоне Колизея

Янник Синнер провёл фотосессию с трофеем Australian Open на фоне Колизея
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Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл фотосессию с трофеем, завоёванным в Мельбурне, на фоне памятника архитектуры древнего Рима – Колизея.

Напомним, 28 января Синнер завоевал дебютный титул на турнире «Большого шлема». В финале AO-2024 22-летний Янник в пяти сетах обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева.

22-летний Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии. Сегодня, 31 января, Янник посетил официальный приём у премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а также удостоился звания посла спортивной дипломатии.

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