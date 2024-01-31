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Сербский журналист: накануне полуфинала Australian Open у Джоковича поднялась температура

Сербский журналист: накануне полуфинала Australian Open у Джоковича поднялась температура
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Популярный в Сербии журналист Лука Николич объяснил поражение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open — 2024 от будущего чемпиона турнира 22-летнего итальянца Янника Синнера. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

«Накануне полуфинала у Новака поднялась температура. Что-то похожее было у Зверева. Он болел три недели, а потом у него случился рецидив. Вот почему он так плохо играл в первых двух сетах, было видно, что он слаб и не может этого сделать. Он не мог играть хорошо в тех условиях. Он не хотел идти к врачу, чтобы журналисты не беспокоили его и не поднимали шум», — приводит слова Николича Firstsportz.

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