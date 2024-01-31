Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала турнира в Линце, переиграв Нимайер

21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят в помещении на харде.

В матче второго круга Александрова со счётом 6:3, 6:0 обыграла 159-ю ракетку мира 24-летнюю представительницу Германии Юле Нимайер.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 4 минуты. Александрова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Нимайер два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде Екатерина Александрова сыграет с победителем противостояния Анастасия Потапова (Россия, 5) — Элизабетта Коччаретто (Италия).