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Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала турнира в Линце, переиграв Нимайер

Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала турнира в Линце, переиграв Нимайер
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21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Соревнования проходят в помещении на харде.

В матче второго круга Александрова со счётом 6:3, 6:0 обыграла 159-ю ракетку мира 24-летнюю представительницу Германии Юле Нимайер.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 4 минуты. Александрова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Нимайер два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде Екатерина Александрова сыграет с победителем противостояния Анастасия Потапова (Россия, 5) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

Линц. 2-й круг
31 января 2024, среда. 21:15 МСК
Юле Нимайер
159
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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