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Янник Синнер возобновил тренировки после победы на Australian Open

Янник Синнер возобновил тренировки после победы на Australian Open
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Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях фотографии из тренажёрного зала. Янник возобновил тренировки после триумфа в Мельбурне.

Фото: из личного архива Янника Синнера

Фото: из личного архива Янника Синнера

Напомним, 28 января Синнер завоевал дебютный титул на турнире «Большого шлема». В финале AO-2024 22-летний Янник в пяти сетах обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева.

22-летний Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии. Сегодня же, 31 января, Янник посетил официальный приём у премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а также удостоился звания посла спортивной дипломатии.

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