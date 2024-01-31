Бенуа Пэр: не хочу завершать карьеру на мелких турнирах и потом жалеть об этом

112-я ракетка мира французский теннисист Бенуа Пэр заявил, что ещё не потерял желания выступать на больших турнирах.

«Это сложно. Я был 18-м в мире, участвовал в крупных турнирах, а теперь уже год играю на сплошных челленджерах. Люди всё время говорят, что я только и делаю, что пью алкоголь, и играть в теннис для меня бессмысленно. Тяжело слышать это изо дня в день. Но я считаю, что приложил много усилий, поэтому получил результат.

Я не потерял страсть к теннису, желание выступать на больших аренах и проводить трудные матчи. Я играю именно ради этого, а не ради челленджеров. Мой уровень пока не позволяет выступать на тех турнирах, которые мне нравятся, но физически я готов и, если в голове порядок, способен добиваться результатов. Не хочу завершать карьеру на мелких турнирах и потом жалеть об этом», — приводит слова Пэра L'Equipe.

Отметим, в первом круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) Пэр обыграл британца Энди Маррея (2:6, 7:6 (7:5), 6:3). Однако сегодня, 31 января, Пэр уступил Гаролу Майо со счётом 1:6, 4:6.