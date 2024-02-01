Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даяна Ястремская потерпела разгромное поражение во 2-м круге турнира в Линце

Даяна Ястремская потерпела разгромное поражение во 2-м круге турнира в Линце
Комментарии

34-я ракетка мира, 27-летняя хорватская теннисистка Донна Векич стала одной из четвертьфиналисток турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).

В матче второго круга Векич (3) разгромила полуфиналистку открытого чемпионата Австралии – 2024, 29-ю ракетку мира, представительницу Украины Даяну Ястремскую (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Донны.

Векич четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований в Линце Векич сразится с представительницей Франции Кларой Бюрель.

Линц. 2-й круг
01 февраля 2024, четверг. 18:10 МСК
Даяна Ястремская
29
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Донна Векич
34
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android