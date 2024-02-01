Даяна Ястремская потерпела разгромное поражение во 2-м круге турнира в Линце
Поделиться
34-я ракетка мира, 27-летняя хорватская теннисистка Донна Векич стала одной из четвертьфиналисток турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).
В матче второго круга Векич (3) разгромила полуфиналистку открытого чемпионата Австралии – 2024, 29-ю ракетку мира, представительницу Украины Даяну Ястремскую (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Донны.
Векич четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал соревнований в Линце Векич сразится с представительницей Франции Кларой Бюрель.
Комментарии
- 1 февраля 2024
-
19:45
-
19:39
-
18:58
-
18:56
-
18:44
-
17:45
-
17:23
-
16:36
-
16:29
-
16:03
-
14:29
-
14:15
-
12:30
-
11:20
-
09:32
-
01:30
-
00:18
- 31 января 2024
-
23:31
-
23:23
-
22:25
-
22:20
-
21:24
-
20:59
-
20:45
-
20:20
-
19:50
-
19:48
-
19:09
-
18:40
-
18:17
-
17:50
-
15:32
-
15:03
-
15:00
-
14:57
Партнерский контент