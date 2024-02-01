Анастасия Потапова одержала волевую победу во 2-м круге турнира в Линце

27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), действующей чемпионкой которого является.
В матче второго круга Потапова (5) со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 7:5 обыграла 60-ю ракетку мира, 23-летнюю представительницу Италии Элизабетту Коччаретто. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 55 минут. Потапова девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Коччаретто три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
Отметим, что во втором сете Коччаретто вела со счётом 4:2 по геймам, но Потаповой удалось сравнять счёт и перевести сет в тай-брейк.
За выход в полуфинал Линца Потапова сразится c 21-й ракеткой мира, соотечественницей Екатериной Александровой (2).
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