Александрова обыграла Потапову и вышла в полуфинал турнира в Линце
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, 21-я ракетка мира, вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В 1/4 финала спортсменка обыграла другую россиянку, 27-ю ракетку мира Анастасию Потапову, являющуюся действующей чемпионкой соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (10:8).
Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Александрова за это время выполнила восемь эйсов, реализовала 3 брейк-пойнта из 11 и допустила одну двойную ошибку. На счету Потаповой – три подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и четыре двойные ошибки.
За выход в финал Екатерина Александрова поборется с 34-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич. Их матч состоится в субботу, 3 февраля.
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