Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик вышел в полуфинал турнира в Монпелье, в трёх сетах обыграв Шевченко

Бублик вышел в полуфинал турнира в Монпелье, в трёх сетах обыграв Шевченко
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче 1/4 финала спортсмен в трёх сетах одержал победу над экс-россиянином Александром Шевченко, ныне также представляющим Казахстан. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Монпелье. 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 16:35 МСК
Александр Шевченко
59
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Спортсмены провели на корте 2 часа 6 минут. Бублик по ходу встречи выполнил 15 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил восемь двойных ошибок. На счету Шевченко – три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из восьми и четыре двойные ошибки.

В полуфинале Александр Бублик встретится с победителем матча между Гаролом Майо (Франция, 144) и Феликсом Оже-Альяссимом (Канада, 30). Соперник казахстанского теннисиста определится позже сегодня, 2 февраля.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android