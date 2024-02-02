Бублик вышел в полуфинал турнира в Монпелье, в трёх сетах обыграв Шевченко

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче 1/4 финала спортсмен в трёх сетах одержал победу над экс-россиянином Александром Шевченко, ныне также представляющим Казахстан. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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Спортсмены провели на корте 2 часа 6 минут. Бублик по ходу встречи выполнил 15 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил восемь двойных ошибок. На счету Шевченко – три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из восьми и четыре двойные ошибки.
В полуфинале Александр Бублик встретится с победителем матча между Гаролом Майо (Франция, 144) и Феликсом Оже-Альяссимом (Канада, 30). Соперник казахстанского теннисиста определится позже сегодня, 2 февраля.
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