Бублик — о матче с Шевченко: я прилагал все усилия, и в конце концов мне повезло

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, высказался о своём матче четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), в котором он в трёх сетах обыграл экс-россиянина Александра Шевченко, ныне также представляющего Казахстан.

«Саша — перспективный игрок. Он уже обыгрывал многих топовых теннисистов. Я прилагал все усилия, и в конце концов мне повезло. Я не допустил ни одной двойной ошибки на брейк-пойнтах и доволен победой», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

Напомним, в 2022 году именно на турнире в Монпелье Александр Бублик завоевал свой первый титул уровня ATP. В 2023 году спортсмен покинул эти соревнования в первом круге, в трёх сетах на тай-брейке проиграв французу Грегуару Барреру.