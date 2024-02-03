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Стало известно, на каком турнире Новак Джокович выступит впервые после Australian Open

Стало известно, на каком турнире Новак Джокович выступит впервые после Australian Open
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Стало известно, на каком турнире вернётся в тур после выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2024 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

Джокович, который в данный момент проводит семейный отдых в Испании, планирует сыграть на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования, которые в теннисной среде условно называют пятым турниром «Большого шлема», пройдут с 6 по 17 марта.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону — 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру.

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