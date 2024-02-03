Александрова пробилась в финал турнира в Линце, в трёх сетах на тай-брейке обыграв Векич

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 21-я ракетка мира, пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В полуфинальной встрече спортсменка в трёх сетах на тай-брейке обыграла 34-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич. Матч завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
Теннисистки провели на корте 3 часа 7 минут. По ходу встречи Екатерина Александрова выполнила 12 эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила 12 двойных ошибок. На счету Донны Векич девять подач навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 и девять двойных ошибок.
В финале Екатерина Александрова сыграет либо с 12-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко, либо с 42-й ракеткой мира из России Анастасией Павлюченковой. Соперница россиянки определится сегодня, 3 февраля, вечером.
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