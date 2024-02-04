Мария Шарапова провела матч с легендами тенниса и поделилась фото

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова стала участником выставочного матча в Майами (США). Вместе с россиянкой в матче приняли участие легенды тенниса: немка Штеффи Граф, американец Джон Макинрой, а также его соотечественник Андре Агасси.

Теннисисты провели матч с любителями и уступили в нём. На кону стоял чек в пять тысяч долларов США. По окончанию встречи Мария Шарапова поделилась совместным фото с легендарными теннисистами.

Фото: Соц. сети Марии Шараповой

«Наши легенды». Подписала фотографию россиянка.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Мария – самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.