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Мария Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой

Мария Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова рассказала, как оценивает нынешнее положение дел в WTA-туре.

«Мне нравится наблюдать за тем, как новое поколение добивается успехов. Меня очень впечатлило то, как Коко (Кори Гауфф) завоевала титул в Нью-Йорке в прошлом году. И приятно, что появляются новые имена и открываются перспективы для таких спортсменок, как Мирра Андреева. Женский теннис стал намного стабильнее, и это очень радует», — приводит слова Шараповой Forbes.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Мария – самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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