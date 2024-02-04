Остапенко победила на турнире WTA-500 в Линце, в финале в двух сетах обыграв Александрову

Латвийская теннисистка, 12-я ракетка мира Елена Остапенко выиграла турнир категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче спортсменка в двух сетах обыграла 21-ю ракетку мира из России Екатерину Александрову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время Елена Остапенко реализовала три брейк-пойнта из семи, спасла один брейк-пойнт соперницы и допустила четыре двойные ошибки. На счету Екатерины Александровой — две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этом матче шесть раз подала навылет.

Отметим, что для Елены Остапенко это вторая победа на турнире в сезоне: в начале января спортсменка выиграла соревнования в Аделаиде (Австралия), в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину.