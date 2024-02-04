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Остапенко победила на турнире WTA-500 в Линце, в финале в двух сетах обыграв Александрову

Остапенко победила на турнире WTA-500 в Линце, в финале в двух сетах обыграв Александрову
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Латвийская теннисистка, 12-я ракетка мира Елена Остапенко выиграла турнир категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче спортсменка в двух сетах обыграла 21-ю ракетку мира из России Екатерину Александрову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За это время Елена Остапенко реализовала три брейк-пойнта из семи, спасла один брейк-пойнт соперницы и допустила четыре двойные ошибки. На счету Екатерины Александровой — две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этом матче шесть раз подала навылет.

Отметим, что для Елены Остапенко это вторая победа на турнире в сезоне: в начале января спортсменка выиграла соревнования в Аделаиде (Австралия), в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину.

Линц. Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Елена Остапенко
12
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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