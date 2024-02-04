Бублик стал 1-м теннисистом, выигравшим титул ATP, проиграв стартовый сет в каждом матче

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, стал первым игроком, выигравшим титул ATP, проигрывая стартовый сет в каждом матче по ходу турнира. Сегодня, 4 февраля, спортсмен стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

Бублик не играл в первом круге, потому что получил bye как второй сеяный, а во втором раунде соревнований встречался с канадцем Денисом Шаповаловым: встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3. В четвертьфинале казахстанец победил своего нового соотечественника Александра Шевченко (4:6, 6:3, 6:4), в полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 6:4, 6:4). В титульном матче Александр Бублик встречался с хорватом Борной Чоричем, которого обыграл со счётом 5:7, 6:2, 6:3.

Для Александра Бублика титул Монпелье стал четвёртым на уровне ATP и первым в 2024 году.