Тарпищев: победа Шнайдер — это большой стимул для совершенствования

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Дианы Шнайдер, 108-й ракетки мира, на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

«Её надо похвалить за то, что выиграла свой первый турнир. Не самый престижный, но это важно для её прогресса, ей есть куда расти. Победа на этом турнире — это большой стимул для совершенствования», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 4 февраля, Диана Шнайдер в финале турнира в Таиланде в трёх сетах обыграла 45-ю ракетку мира из Китая Чжу Линь. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1. Для 19-летней российской спортсменки победа в Хуахине стала первым титулом на уровне WTA. В понедельник, 5 февраля, Диана Шнайдер станет 73-й ракеткой мира.