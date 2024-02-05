Мама Руне объяснила снятие сына с полуфинала турнира ATP-250 в Монпелье

Анеке Руне, мама и менеджер седьмой ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне, высказалась о снятии сына с полуфинального матча турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция) с хорватским теннисистом Борной Чоричем. Руне не смог продолжить матч при счёте 3:6, 1:4.

«Его рука болела накануне матча. Мы договорились с врачами, что, если он почувствует боль во время игры и процедуры не помогут, он должен будет остановиться. Есть небольшое напряжение в мышцах, которым просто нужен отдых. Конечно, нужно серьёзно относиться к сигналам, которые подаёт твоё тело», — приводит слова Анеке Руне Tennis Up To Date.

Напомним, в финале турнира в Монпелье Чорич проиграл казахстанскому теннисисту Александру Бублику. Встреча завершилась о счётом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу Бублика.