Чорич вышел в финал турнира в Монпелье после досрочного снятия Руне с матча

Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2018 года, 37-я ракетка мира хорват Борна Чорич вышел в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче полуфинала спортсмен одержал победу над представителем Дании седьмой ракеткой мира Хольгером Руне. Встреча завершилась досрочно. Руне не смог продолжить матч при счёте 3:6, 1:4.

Теннисисты провели на корте 58 минут. Руне по ходу матча выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из двух и допустил три двойные ошибки. На счету Чорича ни одной подачи навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 10 и ни одной двойной ошибки.

В финале турнира Чорич встретится с представителем Казахстана 27-й ракеткой мира Александром Бубликом.