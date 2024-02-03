Чорич вышел в финал турнира в Монпелье после досрочного снятия Руне с матча
Поделиться
Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2018 года, 37-я ракетка мира хорват Борна Чорич вышел в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче полуфинала спортсмен одержал победу над представителем Дании седьмой ракеткой мира Хольгером Руне. Встреча завершилась досрочно. Руне не смог продолжить матч при счёте 3:6, 1:4.
Теннисисты провели на корте 58 минут. Руне по ходу матча выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из двух и допустил три двойные ошибки. На счету Чорича ни одной подачи навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 10 и ни одной двойной ошибки.
Монпелье. 1/2 финала
03 февраля 2024, суббота. 20:05 МСК
7
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
37
Борна Чорич
Б. Чорич
В финале турнира Чорич встретится с представителем Казахстана 27-й ракеткой мира Александром Бубликом.
Комментарии
- 3 февраля 2024
-
21:31
-
20:47
-
19:58
-
19:19
-
19:15
-
18:22
-
17:44
-
17:37
-
17:30
-
16:25
-
15:31
-
15:20
-
14:50
-
14:16
-
13:02
-
11:20
-
10:59
-
10:52
-
10:09
- 2 февраля 2024
-
23:44
-
23:18
-
22:38
-
22:01
-
21:18
-
20:44
-
19:33
-
19:11
-
18:52
-
18:30
-
18:27
-
17:50
-
16:47
-
15:25
-
14:34
-
14:15
Партнерский контент