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Чорич вышел в финал турнира в Монпелье после досрочного снятия Руне с матча

Чорич вышел в финал турнира в Монпелье после досрочного снятия Руне с матча
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Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2018 года, 37-я ракетка мира хорват Борна Чорич вышел в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В матче полуфинала спортсмен одержал победу над представителем Дании седьмой ракеткой мира Хольгером Руне. Встреча завершилась досрочно. Руне не смог продолжить матч при счёте 3:6, 1:4.

Теннисисты провели на корте 58 минут. Руне по ходу матча выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из двух и допустил три двойные ошибки. На счету Чорича ни одной подачи навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 10 и ни одной двойной ошибки.

Монпелье. 1/2 финала
03 февраля 2024, суббота. 20:05 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
3 		1
6 		4
         
Борна Чорич
37
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич

В финале турнира Чорич встретится с представителем Казахстана 27-й ракеткой мира Александром Бубликом.

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