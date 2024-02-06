Калинская рассказала о своих планах после выхода в 1/4 финала Australian Open — 2024

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о ближайших планах на сезон 2024 года.

«Я сейчас в Дохе, прилетела, готовлюсь. Наверное, буду играть квалификацию, потому что заявки были ещё по старому рейтингу. Возможно, мне дадут свободную карту, но в любом случае я готовлюсь. Сыграю Доху, потом Дубай, потом в Америку», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

На минувшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 Анна Калинская дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря успешному выступлению на турнире «Большого шлема» 25-летняя российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге.