Калинская: краш в туре? У меня уже была история с теннисистом, мне достаточно

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская призналась, что у неё нет романтической симпатии к теннисистам в туре.

«Кто для меня краш в туре? У меня нет такого. Околокраш? Нет. У меня уже была история с теннисистом, мне достаточно (смеётся)», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Напомним, ранее Калинской приписывали роман с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

На минувшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 Анна Калинская дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря успешному выступлению на турнире «Большого шлема» 25-летняя российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге.