Кудерметова завершила выступление на турнире WTA-500 в ОАЭ, уступив 156-й ракетке мира

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила британской теннисистке, 156-й ракетке мира Хитер Уотсон. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу предствительницы Великобритании.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Кудерметова в этой встрече пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Уотсон четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Хитер Уотсон встретится с 74-й ракеткой мира, представительницей Испании Кристиной Букшей, которая в 1-м круге обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 5:7, 6:0, 6:3.