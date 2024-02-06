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Кудерметова завершила выступление на турнире WTA-500 в ОАЭ, уступив 156-й ракетке мира

Кудерметова завершила выступление на турнире WTA-500 в ОАЭ, уступив 156-й ракетке мира
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила британской теннисистке, 156-й ракетке мира Хитер Уотсон. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу предствительницы Великобритании.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Кудерметова в этой встрече пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Уотсон четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Абу-Даби. 1-й круг
06 февраля 2024, вторник. 16:05 МСК
Хитер Уотсон
156
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

В следующем круге Хитер Уотсон встретится с 74-й ракеткой мира, представительницей Испании Кристиной Букшей, которая в 1-м круге обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 5:7, 6:0, 6:3.

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