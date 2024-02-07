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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в матче второго крута турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

Соперником россиянина был испанец Роберто Баутиста-Агут (102-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Хачанова. Матч продолжался 1 час 16 минут, за время игры россиянин выполнил 14 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник подал навылет пять раз и допустил две двойные ошибки.

Марсель. 2-й круг
07 февраля 2024, среда. 20:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
102
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем встречи Феликса Оже-Альяссима (Канада) и китайского теннисиста Чжан Чжичжэня (Китай). Игра состоится 8 февраля, ориентировочное начало теннисного поединка — 12:00 мск.

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