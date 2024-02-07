Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
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Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в матче второго крута турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).
Соперником россиянина был испанец Роберто Баутиста-Агут (102-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Хачанова. Матч продолжался 1 час 16 минут, за время игры россиянин выполнил 14 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник подал навылет пять раз и допустил две двойные ошибки.
Марсель. 2-й круг
07 февраля 2024, среда. 20:10 МСК
102
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
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18
Карен Хачанов
К. Хачанов
В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем встречи Феликса Оже-Альяссима (Канада) и китайского теннисиста Чжан Чжичжэня (Китай). Игра состоится 8 февраля, ориентировочное начало теннисного поединка — 12:00 мск.
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