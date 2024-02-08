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Даниил Медведев выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера — 2024

Даниил Медведев выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера — 2024
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступит за команду Европы на Кубке Лэйвера, который пройдёт с 20 по 22 сентября 2024 года в Берлине (Германия), сообщает пресс-служба соревнований.

Помимо Медведева, к сборной Европы, капитаном которой является 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг, присоединится шестая ракетка мира немецкий спортсмен Александр Зверев. Ранее стало известно, что на Кубка Лэйвера выступит испанец Карлос Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге.

«Команда Европы заинтересована в том, чтобы вернуть себе Кубок. С Даниилом, Сашей и Карлосом у нас есть отличные шансы добиться этого. Ребята прекрасно начали сезон. Я рад, что эти теннисисты будут в составе моей команды в 2024 году», — отметил Борг.

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