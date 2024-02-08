Даниил Медведев прокомментировал участие в Кубке Лэйвера — 2024 в составе сборной Европы

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об участии в Кубке Лэйвера — 2024 в составе сборной Европы.

«Для меня самое интересное в Кубке Лэйвера — это командная атмосфера, потому что мне очень редко удаётся участвовать в командных теннисных соревнованиях. Наличие Карлоса Алькараса и Саши Зверева в нашей команде очень поможет, ведь они одни из лучших игроков в мире. Я очень рад поучаствовать в попытке вернуть сборную Европы на победный путь», — приводит слова Медведева пресс-служба Кубка Лэйвера.

Напомним, Кубок Лэйвера — 2024 пройдёт в Берлине (Германия) с 20 по 22 сентября. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг. Вместе с Медведевым за команду Европы выступят испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.