Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке на отказе Аванесян

61-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян не смогла завершить матч с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (656-я в рейтинге WTA) во втором круге турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). При счёте 1-1 по сетам Аванесян взяла медицинский тайм-аут, после чего отказалась от продолжения матча.

Напомним, в первом круге соревнований в Румынии Аванесян обыграла 77-ю ракетку мира немецкую теннисистку Тамару Корпач. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

В следующем раунде соревнований в Клуж-Напоке Анастасия Севастова встретится с победительницей противостояния Клара Таусон (Дания) — Жаклин Кристиан (Румыния). Хардовый турнир завершится 11 февраля.