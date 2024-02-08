Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке на отказе Аванесян
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61-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян не смогла завершить матч с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (656-я в рейтинге WTA) во втором круге турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). При счёте 1-1 по сетам Аванесян взяла медицинский тайм-аут, после чего отказалась от продолжения матча.
Клуж-Напока. 2-й круг
08 февраля 2024, четверг. 15:05 МСК
656
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|6 5
|2
|
|7 7
|0
61
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Напомним, в первом круге соревнований в Румынии Аванесян обыграла 77-ю ракетку мира немецкую теннисистку Тамару Корпач. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.
В следующем раунде соревнований в Клуж-Напоке Анастасия Севастова встретится с победительницей противостояния Клара Таусон (Дания) — Жаклин Кристиан (Румыния). Хардовый турнир завершится 11 февраля.
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