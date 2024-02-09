Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о сравнении тура с реалити-шоу: сценаристы начинают с победы моего героя на АО

Джокович — о сравнении тура с реалити-шоу: сценаристы начинают с победы моего героя на АО
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 36-летний Новак Джокович прокомментировал сравнение мирового теннисного тура с реалити-шоу.

«Рад быть героем очередного „сезона ATP“. Прекрасный актёрский состав, очень горжусь, что я вхожу в его число. Как правило, сценаристы начинают сезон с того, что мой герой побеждает на Australian Open. Так что если вам не понравилось начало этого сезона — пожалуйста, свяжитесь с режиссёром», — написал Джокович в соцсетях.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону — 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Материалы по теме
«Мне нравится Джокович». Эрлинг Холанд — о лучшем спортсмене в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android