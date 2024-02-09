Джокович — о сравнении тура с реалити-шоу: сценаристы начинают с победы моего героя на АО

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 36-летний Новак Джокович прокомментировал сравнение мирового теннисного тура с реалити-шоу.

«Рад быть героем очередного „сезона ATP“. Прекрасный актёрский состав, очень горжусь, что я вхожу в его число. Как правило, сценаристы начинают сезон с того, что мой герой побеждает на Australian Open. Так что если вам не понравилось начало этого сезона — пожалуйста, свяжитесь с режиссёром», — написал Джокович в соцсетях.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону — 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.