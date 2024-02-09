Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала полуфиналисткой турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче 1/4 финала россиянка обыграла 12-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу российской спортсменки. Поединок на центральном корте «Зайед Спортс Сити» продолжался 1 час 45 минут. Самсонова оформила четыре эйса и допустила три двойные ошибки. Её соперница также четыре раза подала навылет и сделала две двойные ошибки.
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В полуфинале соревнований в Объединённых Арабских Эмиратах Людмила Самсонова сыграет против победительницы встречи пятой ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан) и испанской теннисистки Кристины Букши, занимающей 74-е место в рейтинге WTA.
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