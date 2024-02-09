Берреттини — о победе Синнера на AO-2024: Янник сотворил чудо

Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о выступлении соотечественника Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии — 2024 и рассказал о взаимоотношениях со спортсменом.

«Синнер сотворил чудо. Я хочу использовать энергию, которую он дал всем нам, для улучшения качества своей игры. Янник был прекрасен. У нас хорошие отношения, которые стали ещё крепче в последние месяцы. Мы разные, но в чём-то похожи. Мы преследуем одну и ту же мечту», — приводит слова Берреттини Tennis Infinity.

Напомним, Синнер стал победителем Australian Open — 2024 в мужском одиночном разряде. В финале соревнований в Мельбурне итальянец одержал победу над третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.