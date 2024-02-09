Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, где сыграет с Самсоновой

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, где сыграет с Самсоновой
Комментарии

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Испании Кристиной Букшей (74-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Рыбакина в этой встрече семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Букши два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Абу-Даби. 1/4 финала
09 февраля 2024, пятница. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кристина Букша
74
Испания
Кристина Букша
К. Букша

В полуфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 11 февраля.

Расписание матчей турнира в Абу-Даби
Сетка соревнований
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android