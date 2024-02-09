Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, где сыграет с Самсоновой
Поделиться
В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Испании Кристиной Букшей (74-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Рыбакина в этой встрече семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Букши два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Абу-Даби. 1/4 финала
09 февраля 2024, пятница. 14:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
74
Кристина Букша
К. Букша
В полуфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 11 февраля.
Комментарии
- 9 февраля 2024
-
16:46
-
15:34
-
15:13
-
15:06
-
13:53
-
13:48
-
12:45
-
12:06
-
11:30
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
05:02
-
00:44
- 8 февраля 2024
-
23:42
-
22:30
-
22:00
-
21:59
-
21:32
-
21:00
-
19:16
-
17:01
-
15:54
-
14:48
-
14:38
-
13:40
-
13:13
-
11:47
-
10:30
-
00:13
- 7 февраля 2024
-
22:14
Партнерский контент