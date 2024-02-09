Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, где сыграет с Самсоновой

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Испании Кристиной Букшей (74-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Рыбакина в этой встрече семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Букши два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 11 февраля.