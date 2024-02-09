Мария Тимофеева не смогла пройти в финал квалификации турнира в Дохе

Российская теннисистка Мария Тимофеева, занимающая 100-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла пробиться в финальный раунд квалификационного отбора в основную сетку турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

Соперницей россиянки была польская теннисистка Магдалена Френх (52-я ракетка мира). Встреча завершилась победой Френх со счётом 2:6, 6:0, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время россиянка допустила одну двойную ошибку и не выполнила ни одной подачи навылет. Френх подала один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки.

Ранее в финал квалификации вышла россиянка Диана Шнайдер, обыгравшая Арину Родионову, с 2014 года выступающую за Австралию. Основная часть турнира в Дохе начнётся 11 февраля 2024 года.