Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Марселе, уверенно обыграв Чжан Чжичжэня

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Марселе, уверенно обыграв Чжан Чжичжэня
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В своём матче четвертьфинала спортсмен уверенно обыграл 50-ю ракетку мира из Китая Чжан Чжичжэня. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Карен Хачанов реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Чжан Чжичжэня — две двойные ошибки. Также каждый из теннисистов по ходу встречи выполнил семь эйсов.

За выход в финал соревнований Карен Хачанов поборется либо с 13-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым, либо с 94-й ракеткой мира из Франции Артуром Риндеркнешем. Соперник россиянина определится сегодня, 9 февраля, вечером.

Марсель. 1/4 финала
09 февраля 2024, пятница. 20:10 МСК
Чжан Чжичжэнь
50
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android