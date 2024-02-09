Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Марселе, уверенно обыграв Чжан Чжичжэня

Российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В своём матче четвертьфинала спортсмен уверенно обыграл 50-ю ракетку мира из Китая Чжан Чжичжэня. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Карен Хачанов реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Чжан Чжичжэня — две двойные ошибки. Также каждый из теннисистов по ходу встречи выполнил семь эйсов.

За выход в финал соревнований Карен Хачанов поборется либо с 13-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым, либо с 94-й ракеткой мира из Франции Артуром Риндеркнешем. Соперник россиянина определится сегодня, 9 февраля, вечером.