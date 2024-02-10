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Хенмэн: не помню, сколько раз играли Маррей и Надаль, но я точно посмотрел бы ещё раз

Хенмэн: не помню, сколько раз играли Маррей и Надаль, но я точно посмотрел бы ещё раз
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Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн заявил, что хотел бы вновь увидеть противостояние Энди Маррея и Рафаэля Надаля.

«Было бы здорово снова увидеть их в лучшей форме. Стоит заметить, что на турнире в Брисбене Рафа продемонстрировал впечатляющий уровень игры. Он не играл целый год и так мощно вернулся. Да, он уступил Джордану Томпсону в очень близком матче, это его слегка выбило.

Нам очень повезло, что в теннисе столько прекрасных противостояний. Не помню, сколько раз играли Маррей и Надаль, но я точно посмотрел бы ещё раз», — приводит слова Хенмана Metro.

Отметим, теннисисты провели 24 встречи, испанец ведёт со счётом 17:7.

Напомним, Надаль и Маррей заявлены на турнир категории АТР-250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 19 по 24 февраля. Также в заявку вошли трое россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

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