Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Дохе
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), с победы начала выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В первом круге турнира Александрова играла против болгарской теннисистки Виктории Томовой (64-я ракетка мира). Матч завершился победой россиянки со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Доха (ж). 1-й круг
11 февраля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с победительницей пары российских теннисисток Эрики Андреевой (112-я ракетка мира) и Дианы Шнайдер (73-я ракетка мира), попавших в основную сетку через успешно пройденную квалификацию.
Турнир в столице Катара с призовым фондом $ 3 211 715 продлится до 17 февраля 2024 года.
Комментарии
- 11 февраля 2024
-
17:33
-
17:21
-
16:52
-
16:32
-
14:30
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:02
-
10:55
-
10:40
-
04:21
-
03:05
-
00:07
- 10 февраля 2024
-
23:20
-
22:57
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:03
-
22:00
-
20:55
-
20:28
-
20:03
-
19:19
-
19:09
-
17:49
-
17:30
-
17:08
-
15:49
-
06:24
- 9 февраля 2024
-
23:08
-
22:00
-
21:10
-
20:09
Партнерский контент