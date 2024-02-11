Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), с победы начала выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В первом круге турнира Александрова играла против болгарской теннисистки Виктории Томовой (64-я ракетка мира). Матч завершился победой россиянки со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с победительницей пары российских теннисисток Эрики Андреевой (112-я ракетка мира) и Дианы Шнайдер (73-я ракетка мира), попавших в основную сетку через успешно пройденную квалификацию.

Турнир в столице Катара с призовым фондом $ 3 211 715 продлится до 17 февраля 2024 года.