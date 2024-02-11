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Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Дохе

Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Дохе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 16-я ракетка мира, потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах проиграла 71-й ракетке мира из США Даниэль Коллинз. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Доха (ж). 1-й круг
11 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут, их матч более чем на два часа прерывался из-за дождя. По ходу встречи Вероника Кудерметова реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила три двойные ошибки. На счету Даниэль Коллинз — пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и четыре двойные ошибки. Также в этом матче каждая из спортсменок выполнила по одному эйсу.

Отметим, что уже на третьем подряд турнире в 2024 году Вероника Кудерметова проигрывает в стартовом матче: ранее она потерпела поражение в первом круге Australian Open и турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

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