Наоми Осака обыграла Гарсию в первом круге турнира в Дохе
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747-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В матче 1/32 финала она обыграла француженку Каролин Гарсию, занимающую 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 29 минут, завершился победой Осаки в двух сетах — 7:5, 6:4. Осака выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Гарсии четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
Доха (ж). 1-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 18:35 МСК
747
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
21
Каролин Гарсия
К. Гарсия
В следующем раунде Осака сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая в своём матче переиграла Аранчу Рус (Нидерланды, 43) со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:5).
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