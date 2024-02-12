Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака обыграла Гарсию в первом круге турнира в Дохе

Наоми Осака обыграла Гарсию в первом круге турнира в Дохе
Комментарии

747-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче 1/32 финала она обыграла француженку Каролин Гарсию, занимающую 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 29 минут, завершился победой Осаки в двух сетах — 7:5, 6:4. Осака выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Гарсии четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Доха (ж). 1-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 18:35 МСК
Наоми Осака
747
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Каролин Гарсия
21
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

В следующем раунде Осака сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая в своём матче переиграла Аранчу Рус (Нидерланды, 43) со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:5).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android