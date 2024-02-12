Наоми Осака обыграла Гарсию в первом круге турнира в Дохе

747-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче 1/32 финала она обыграла француженку Каролин Гарсию, занимающую 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 29 минут, завершился победой Осаки в двух сетах — 7:5, 6:4. Осака выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Гарсии четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде Осака сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая в своём матче переиграла Аранчу Рус (Нидерланды, 43) со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:5).