Радукану — о поражении от Калининой: один из тех дней, когда у меня не получалось всё

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Мне кажется, это был один из тех дней, когда у меня не получалось всё — и форхенд, и бэкхенд…

Думаю, это было сложно, потому что у неё очень хороший бэкхенд. Даже если я попадала в линию, нужно было убедиться, что удар достаточно хорош, потому что в противном случае она его возвращала в корт.

Честно говоря, мне просто не хватало времени, чтобы подготовить удар. Думаю, это придёт с практикой на тренировках и в матчах. Мне нужно лучше распланировать календарь турниров и просто стараться проводить больше матчей.

Пока я планирую вернуться домой и тренироваться там. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова британки портал Tennis365.

Напомним, сегодня, 12 февраля, Радукану уступила украинке Ангелине Калининой со счётом 0:6, 6:7 (6:8).