«Очень сильно хотелось». Дубров объяснил поражение Арины Соболенко в финале US Open — 2023

Антон Дубров, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко, высказался о причинах поражения подопечной от американки Кори Гауфф в финале US Open – 2023.

«Там было огромное эмоциональное напряжение. Потому что ты хочешь закончить не просто сезон титулом, а выиграть в течение года ещё один «Шлем». Мы не загадывали этого, но могли прийти к такому результату. Поэтому очень сильно хотелось. Было волнение, из-за которого не было качественного тенниса ни с той, ни с другой стороны. Девчонки сыграли на «стрессняке». Так что, когда во втором сете Гауфф немного переломила ход матча – выиграла пару геймов – она очень сильно завелась, завелись и трибуны. Потому что когда ты играешь на US Open, то ощущаешь себя в вазе: сам стадион вверх идёт. Это один из самых сложных стадионов – есть ощущение, что на тебя сверху кричат.

Это очень сильно засосало в эмоциональную трубу. И физически она не смогла вытянуть, чтобы найти свой ритм, чтобы переломить ход. И пошло по накатанной. Когда всё отпустила из рук, не было возможности вернуться в игру. Если в Австралии что-то не получалось в матче с Гауфф, то были другие варианты: где-то обострить, пойти к сетке, не дать Коко возможности вести свою игру. В Америке такого не получилось. Там же обрушились трибуны сверху», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.